***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetiminde gerçekleşecek, Çanakkale ili bölge sınırları içinde gerçekleşecek Troya Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon hizmeti Şirketimiz tarafından verilecek olup, hizmet bedeli KDV hariç 22.500.000 TL' dir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063687BIST