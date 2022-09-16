***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.09.2022 18:37
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16-25 Eylül 2022 tarihleri arasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetiminde gerçekleşecek, Çanakkale ili bölge sınırları içinde gerçekleşecek Troya Kültür Yolu Festivali etkinliğinin organizasyon hizmeti Şirketimiz tarafından verilecek olup, hizmet bedeli KDV hariç 22.500.000 TL' dir.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063687
BIST
18:053.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 14,21
|Açılış
|: 3.350
|
|Önceki Kapanış
|: 3.363
|
3.399
En Düşük
3.318
18:0518,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0060
|Açılış
|: 18,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4030
|
18,2950
En Düşük
18,2446
18:0518,3068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,3685
En Düşük
18,1814
18:05982,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,90
|Açılış
|: 982,64
|
|Önceki Kapanış
|: 977,94
|
988,00
En Düşük
971,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLBMD
|13,09
|36.058.397
|% 10,00
|
|CANTE
|85,80
|292.743.000
|% 10,00
|
|IZFAS
|3,63
|15.339.470
|% 10,00
|
|ALCAR
|377,10
|75.385.605
|% 9,97
|
|ALMAD
|3,53
|23.492.197
|% 9,97
|
|ATSYH
|114,70
|2.714.605
|% -9,97
|
|VAKBN
|10,39
|113.146.300
|% -9,97
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|ISGYO
|17,08
|112.035.987
|% -9,96
|
|HKTM
|30,96
|8.702.020
|% -9,95
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ASELS
|33,80
|6.071.893.900
|% -0,18
|
|GARAN
|21,78
|4.782.611.489
|% -9,10
|
|YKBNK
|7,33
|6.094.273.997
|% 3,53
|
|ISCTR
|8,76
|6.488.712.028
|% -4,37
|
|EKGYO
|4,37
|2.894.082.729
|% 9,80
|
|AKBNK
|12,19
|7.574.439.216
|% -4,62
|
|HALKB
|9,94
|2.742.551.559
|% -9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2448
|18,2720
|% 0,04
|
|Euro
|18,2583
|18,2963
|% 0,17
|
|Sterlin
|20,7482
|20,8523
|% -0,68
|
|Frank
|18,8406
|18,9541
|% -0,44
|
|Riyal
|4,8440
|4,8683
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.674
|8,70
|
|Altın Gr.
|983
|983
|5,15
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-52,00
|
|Tam
|6.665
|6.768
|56,00
|
|Yarım
|3.248
|3.303
|22,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.652
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,36
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,35
|11,36
|0,09
|
|B. Petrol
|91,53
|91,53
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PRKME
Yüzde 4.22 oranında artışla 13.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 529, 905 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, TAVHL, GUBRF
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 64 artarak (% 0.39 ) 3, 002
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALMAD, OZRDN, GLBMD, IZFAS, VERTU, ULUFA, TKNSA, SEYKM, EKGYO, EMNIS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : HKTM, ATSYH, SKBNK, VAKBN, TSKB, HALKB, ISGYO