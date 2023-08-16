***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı tarafından, 8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Hizmetlerleİlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak yapılan ihaleye katılmış ve 198.500.000 TL+KDV'lik teklif ile ihale uhdemizde kalmıştır.Hizmet sözleşmesi İdari Şartnamenin 39. Maddesi uyarınca 5 (beş) gün içinde imzalanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186090BIST