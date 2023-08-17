***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.08.2023 20:33
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun "Organizasyon İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili Alım İşleri'ne ilişkin olarak 198.500.000TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ile karşılıklı imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186755
BIST
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18:057.764
En Düşük
|Değişim
|: 1,33%
|| 102,21
|Açılış
|: 7.675
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.633
En Yüksek
7.799
18:0527,0983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0553
|Açılış
|: 27,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1300
|
27,2362
En Düşük
27,0086
18:0529,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0223
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,8546
En Düşük
29,3885
18:051.643,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -4,24
|Açılış
|: 1.643,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.647,64
|
1.658,55
En Düşük
1.642,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GSRAY
|6,85
|375.336.644
|% 10,04
|
|LKMNH
|42,24
|160.334.429
|% 10,00
|
|SNICA
|34,76
|415.925.593
|% 10,00
|
|CVKMD
|393,80
|773.680.235
|% 10,00
|
|FZLGY
|19,69
|689.443.678
|% 10,00
|
|EUYO
|15,79
|8.356.388
|% -9,98
|
|EUKYO
|15,61
|13.197.081
|% -8,12
|
|BURCE
|135,70
|223.346.270
|% -6,67
|
|OZSUB
|26,98
|100.200.670
|% -6,25
|
|MTRYO
|7,50
|7.628.137
|% -6,25
|
|THYAO
|262,10
|9.799.758.872
|% 2,99
|
|EREGL
|42,76
|8.529.666.792
|% 2,64
|
|ASTOR
|134,50
|6.488.175.231
|% 2,44
|
|TUPRS
|123,00
|6.128.587.697
|% 3,19
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|ZOREN
|5,02
|2.410.788.277
|% 1,83
|
|SKBNK
|4,32
|1.515.729.436
|% 4,85
|
|EKGYO
|8,93
|2.744.705.107
|% 0,68
|
|YKBNK
|16,71
|4.707.277.385
|% 2,77
|
|PETKM
|20,20
|5.216.995.278
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0900
|27,0958
|% 0,20
|
|Euro
|29,4551
|29,4826
|% 0,16
|
|Sterlin
|34,3895
|34,5620
|% 0,08
|
|Frank
|30,6721
|30,8569
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2027
|7,2389
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-5,97
|
|Altın Gr.
|1.642
|1.642
|-5,43
|
|Cumhuriyet
|11.312
|11.483
|-26,00
|
|Tam
|11.007
|11.097
|-27,00
|
|Yarım
|5.520
|5.574
|-13,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.787
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,68
|19,70
|0,17
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GLRYH
Yüzde 6.37 oranında artışla 13.35 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 721, 528 adet işlem
-
17:56AVHOL
Yüzde 5.07 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 765, 541 adet işlem
-
17:55PKART
Yüzde 9.83 oranında artışla 33.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 806, 455 adet işlem
-
17:54LKMNH
Yüzde 4.32 oranında artışla 40.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 422, 093 adet işlem
-
17:53TRILC
Yüzde 6.41 oranında artışla 12.12 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 978, 816 adet işlem