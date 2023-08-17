***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2023 yılı 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun "Organizasyon İçinde Yer Alan Hizmetlerle İlgili Alım İşleri'ne ilişkin olarak 198.500.000TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ile karşılıklı imzalanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186755BIST