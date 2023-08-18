***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda ve 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Ankara ve İzmir' de düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 15.600.000TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187407BIST