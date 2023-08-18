***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2023 20:25
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen 30 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Ankara Etimesgut Havalimanı'nda ve 27 Eylül-1 Ekim 2023 tarihlerinde Çiğli Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan Ankara ve İzmir' de düzenlenecek Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin koordinasyon ve destek hizmetleri Şirketimiz tarafından verilecek olup, bu kapsamda 15.600.000TL cironun gerçekleşmesi beklenmektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187407
BIST
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18:057.513
En Düşük
|Değişim
|: -3,24%
|| -251,18
|Açılış
|: 7.804
|
|Önceki Kapanış
|: 7.764
|
7.424
En Yüksek
7.816
18:0527,1079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0287
|Açılış
|: 27,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1500
|
27,2346
En Düşük
27,0276
18:0529,5330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0402
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,9037
En Düşük
29,3730
18:051.645,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.645,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.644,93
|
1.657,64
En Düşük
1.644,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|5.841,10
|715.670.607
|% 10,00
|
|GOKNR
|26,18
|1.124.377.329
|% 10,00
|
|KLMSN
|26,62
|128.858.538
|% 10,00
|
|POLTK
|5.990,40
|66.428.080
|% 10,00
|
|SDTTR
|392,00
|1.772.723.361
|% 9,99
|
|EUKYO
|14,05
|19.921.617
|% -9,99
|
|LKMNH
|38,04
|125.605.565
|% -9,94
|
|COSMO
|124,60
|90.148.778
|% -9,58
|
|KNFRT
|17,05
|73.894.461
|% -9,55
|
|KERVT
|11,29
|243.980.675
|% -9,54
|
|TUPRS
|127,00
|12.382.921.093
|% 3,25
|
|THYAO
|251,40
|9.057.125.164
|% -4,08
|
|EREGL
|41,90
|7.901.644.845
|% -2,01
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ASTOR
|129,90
|4.952.614.876
|% -3,42
|
|SKBNK
|4,02
|1.942.880.168
|% -6,94
|
|YKBNK
|15,90
|5.175.714.069
|% -4,85
|
|ZOREN
|4,80
|1.551.540.425
|% -4,38
|
|DOHOL
|13,40
|3.280.357.108
|% 4,36
|
|EKGYO
|8,55
|2.037.017.816
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0919
|27,1053
|% 0,10
|
|Euro
|29,4755
|29,4844
|% -0,03
|
|Sterlin
|34,4402
|34,6130
|% 0,09
|
|Frank
|30,6132
|30,7976
|% -0,29
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-0,37
|
|Altın Gr.
|1.645
|1.645
|0,18
|
|Cumhuriyet
|11.329
|11.500
|17,00
|
|Tam
|11.059
|11.142
|14,00
|
|Yarım
|5.547
|5.597
|8,00
|
|Çeyrek
|2.765
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,03
|
|B. Petrol
|84,67
|84,67
|0,55
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLBMD
Yüzde -7.91 oranında düşüşle 27.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 318, 103 adet işlem
-
17:58NUGYO
Yüzde -8.60 oranında düşüşle 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 485, 263 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 7, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 38 altında . İşlem hacmi 136, 171.00 milyon TL de
-
17:57EDATA
Yüzde -7.43 oranında düşüşle 11.83 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 102, 092 adet işlem
-
17:56INDES
Yüzde -7.70 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 385, 443 adet işlem