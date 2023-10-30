***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDünyanın önemli tenorlarından Andrea Bocelli'nin 8 Haziran 2024 tarihinde İstanbul'da vereceği konser, CEO Event Medya AŞ, BWO İnşaat Yatırım Ltd Şti (BWO Entertainment) ve Dolmabahçe Basın Yayın AŞ organizasyonuyla, BJK Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenecektir. 25.000 kapasiteli etkinlik alanında, bilet satışlı olarak gerçekleşecek konserde, toplam 100.000.000 TL hasılat gerçekleşmesi beklenmektedir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1211821BIST