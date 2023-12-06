***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2023 18:06
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06.12.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantısında:
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Muhsin Danışman‘ ın 30.11.2023 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Sermaye Piyasası Kurulu' nun belirlemiş olduğu mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalışmaları hakkında raporlama yapmak üzere Emine Aktaş‘ ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223122
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|ISATR
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|974.358
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|OZSUB
|33,26
|128.972.004
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|ALCAR
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|505.154.713
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|527.247.986
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|79.239.487
|% -10,00
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|ORMA
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|6.697.154
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|6.127.092
|% -9,99
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|91.511.409
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|% 1,16
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|
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|% 0,00
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|6.235.221.105
|% 1,16
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|YKBNK
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|4.785.171.725
|% 0,69
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|ODAS
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|1.945.236.585
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|
|IHLAS
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|195.813.095
|% -4,10
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|Alış
|Satış
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|Dolar
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|
|Euro
|31,2031
|31,2249
|% 0,03
|
|Sterlin
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|36,5227
|% 0,22
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|Frank
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|33,1792
|% 0,35
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|Alış
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|893,71
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|954,54
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|74,56
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|Altın Ons
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