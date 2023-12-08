***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 pay sahibi olduğumuz Cef Fuarcılık A.Ş.' nin 05.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermayesinin 250.000,00 TL' den 1.000.000,00 TL' ye çıkarılmasına karar vermiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.12.2023 tarihinde toplanarak Cef Fuarcılık A.Ş.' nin 750.000,00 TL tutarındaki sermaye artırımına katılınmasına karar vermiştir.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224154BIST