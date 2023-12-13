***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar%100 pay sahibi olduğumuz Cef Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulunun, sermayesinin 250.000,00 TL' den 1.000.000,00 TL' ye çıkarılması kararına istinaden. Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.12.2023 tarihinde toplanarak Cef Fuarcılık A.Ş.' nin 750.000,00 TL tutarındaki sermaye artırımına katılınmasına karar vermiştir. Artırılan 750.000,00 TL'nin, 78.000,00 TL'si Geçmiş Yıllar Karları hesabından, 672.000,00 TL'si ise Şirketimiz tarafından nakden ödenerek karşılanmıştır.Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225569BIST