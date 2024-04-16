***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak 259.900.000TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. İş Ortaklığı ile karşılıklı imzalanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273050BIST