***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 18:02
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan, 2024 yılı 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun İçinde Yer Alan Tüm Hizmetlerle İlgili Alım İşleri' ne ilişkin olarak 259.900.000TL+KDV tutarlı hizmet sözleşmesi Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığı ve Ceo Event Medya A.Ş.–Yıldızlar Tanıtım Organizasyon Ltd Şti. İş Ortaklığı ile karşılıklı imzalanmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273050
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAGEN
|18,37
|576.507.472
|% 10,00
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|KCAER
|63,25
|1.832.055.682
|% 10,00
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|UFUK
|379,50
|27.577.234
|% 10,00
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|OYAYO
|42,94
|10.178.594
|% 9,99
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|DNISI
|19,61
|79.764.082
|% 9,98
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|GRNYO
|11,61
|15.732.014
|% -10,00
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|CLEBI
|1.791,00
|431.335.039
|% -10,00
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|TURGG
|675,50
|72.878.463
|% -9,99
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|PEKGY
|8,13
|1.106.819.965
|% -9,97
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|YAYLA
|23,14
|32.658.810
|% -9,96
|
|THYAO
|297,00
|12.068.845.638
|% -0,50
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|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
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|TUPRS
|186,00
|5.407.088.358
|% 1,64
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|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
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|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
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|ENTRA
|14,85
|7.566.747.300
|% -7,76
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|ISCTR
|12,16
|4.443.350.789
|% -4,33
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|ZOREN
|5,72
|2.049.396.978
|% -2,72
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|KOZAL
|24,52
|5.216.661.176
|% 0,08
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|YKBNK
|30,00
|5.235.122.577
|% -5,06
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|32,4952
|32,5188
|% 0,33
|
|Euro
|34,5237
|34,5652
|% 0,21
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|Sterlin
|40,3206
|40,5227
|% 0,12
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|Frank
|35,5462
|35,7244
|% 0,13
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|Riyal
|8,6576
|8,7010
|% 0,36
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|28,21
|28,25
|% 0,66
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|Platin
|960,32
|962,11
|% 0,66
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|Paladyum
|1.013,05
|1.015,92
|% 0,66
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|Brent Pet.
|89,86
|89,86
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.385,20
|2.385,65
|% 0,66
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