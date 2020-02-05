***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI YÖNETİM KURULU KARARI HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.300.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 1.300.000 1.625.000,000 125,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 NâmaB Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 17.500.000 21.875.000,000 125,00000 B Grubu B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 18.800.000 23.500.000,000 125,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 23.500.000Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:1. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, % 125 oranında artırılarak 18.800.000.-TL'den (OnsekizmilyonsekizyüzbinTürkLirası) 42.300.000.-TL'ye (KırkikimilyonüçyüzbinTürkLirası) çıkarılmasına,2. 23.500.000.-TL (YirmiüçmilyonbeşyüzbinTürkLirası) tutarındaki artışın tamamının emisyon primlerinden (pay ihraç primlerinden) karşılanmasına,3. Ortaklarımızın ellerinde bulundurdukları beher paya %125 oranında bedelsiz pay verilmesine, dağıtılacak bedelsiz yeni paylara ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılmasına,4. Sermaye artırımında, mevcut payları oranında, (A) Grubu pay sahipleri için (A) Grubu, (B) Grubu pay sahipleri için (B) Grubu yeni pay çıkarılmasına,5. Bu amaçla başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere gerekli işlemler için ilgili kurumlara başvuruların yapılmasına,oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817276BIST