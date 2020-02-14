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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.02.2020 21:42
GÜNCEL HABERLER



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.300.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 1.300.000 1.625.000,000 125,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 Nâma
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 17.500.000 21.875.000,000 125,00000 B Grubu B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.800.000 23.500.000,000 125,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 23.500.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 23.500.000 TL'si emisyon priminden karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 42.300.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için 13.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819310


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TLMAN 14,07 45.421.913 % 19,95  
AYCES 12,74 6.201.535 % 14,98  
GEDIK 12,52 64.470.932 % 14,86  
ARDYZ 18,00 432.876.482 % 13,92  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8643 7,9038 % 0,04  
Frank 6,1404 6,1774 % -0,08  
Riyal 1,6084 1,6165 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 6,82  
Altın Gr. 308 308 1,92  
Cumhuriyet 2.036 2.067 7,00  
Tam 2.026 2.077 4,19  
Yarım 979 1.005 2,02  
Çeyrek 491 502 1,02  
Gümüş.Ons 17,74 17,78 0,11  
Gümüş Gr. 3,45 3,46 0,03  
B. Petrol 57,16 57,16 0,82  
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