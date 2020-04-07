***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.04.2020 18:12
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANAN BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI ONAYLI İHRAÇ BELGESİ VE ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.300.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 1.300.000 1.625.000,000 125,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 Nâma
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 17.500.000 21.875.000,000 125,00000 B Grubu B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.800.000 23.500.000,000 125,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 23.500.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.800.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 23.500.000 TL'si emisyon priminden karşılanmak suretiyle, bedelsiz olarak artırılarak 42.300.000 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadili için 13.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, şirketimizin bedelsiz sermaye artırımı başvuru onayı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 2020/21 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.07.04.2020 tarihinde ihraç belgesi onayı ve onaylı esas sözleşme tadil metni elimize ulaşmıştır.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi2.pdf
EK: 2 Onaylı Madde Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836090
BIST