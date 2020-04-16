***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TESCİLİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 18.800.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.300.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 1.300.000 1.625.000,000 125,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 NâmaB Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 17.500.000 21.875.000,000 125,00000 B Grubu B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 18.800.000 23.500.000,000 125,00000Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 17.04.2020İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 23.500.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.04.2020SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 02.04.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 16.04.2020Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadili 16.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.Eklenen DökümanlarEK: 1 Onaylı İhraç Belgesi2.pdfEK: 2 Onaylı Madde Tadili.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838731BIST