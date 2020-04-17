***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.04.2020 12:07
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TESCİL ONAYI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni 16.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN BİLDİRİMDE BELİRTİLEN HAK KULLANIM İŞLEMLERİ SİSTEMDE OLUŞMADIĞI İÇİN
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 18.800.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 42.300.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 1.300.000 1.625.000,000 125,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRECEOM00029 Nâma
B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 17.500.000 21.875.000,000 125,00000 B Grubu B Grubu, CEOEM, TRECEOM00011 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 18.800.000 23.500.000,000 125,00000
Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 20.04.2020
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 23.500.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 06.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 02.04.2020
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 22.04.2020 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 21.04.2020 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi 16.04.2020
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadili 16.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Kamuoyu ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.
Saygılarımızla.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı İhraç Belgesi2.pdf
EK: 2 Onaylı Madde Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838867
BIST