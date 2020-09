***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA 2925000B 41075000Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviYENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI A.Ş. CEVAT OLÇOK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 25.02.2015 İcrada Görevli Ceo Event Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Arter Reklam Matb. Tanıtım İletişim ve Halkla İlişkiler Tic A.Ş. Y.K. Başkanı, Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı Anonim Şirketi Y.K. Başkanı, Cer Holding A.Ş. Y.K. Başkanı, Ngm Medya A.Ş. Y.K. Başkanı, 3. Mecra Reklam ve Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı, Fors Medya İletişim Pazarlama ve Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı, Tim Reklam Ajansı ve Org. San. ve Tic. Ltd Şti Müdür, Medya Medya Planlama ve Satın Alma Ticaret Ltd Şti Müdür, Citypole Medya Pazarlama A.Ş. Y.K. Başkanı, Do Açıkhava Reklam Basım ve Turizm İnşaat San. Tic. Ltd. Şti. Müdür, Mas Yapım Sinema Televizyon Film Sanayi ve Tic. Ltd Müdür, Meşreb Kafe A.Ş. Y.K. Başkanı, Polymet Maden Sanayi ve Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı Hayır 63.59 A VE B GRUBU Bağımsız Üye Değil HayırYENİ VE ESKİ MEDYA REKLAM AJANSI A.Ş. FATİH OLÇOK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Üst Düzey Yönetici 18.08.2015 İcrada Görevli Ceo Event Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Y.K. Üyesi Arter Reklam Matb. Tanıtım İletişim ve Halkla İlişkiler Tic A.Ş. Y.K. Üyesi, Ce Medya Planlama Reklam Org. Ticaret A.Ş. Y.K. Başkanı, Yeni ve Eski Medya Reklam Ajansı A.Ş. Y.K. Başkan Yardımcısı, Cef Fuarcılık A.Ş. Y.K. Başkanı, Açık Meydan Dijital Ajans ve Org A.Ş. Y.K. Başkanı, Do Tarım Hayvancılık Ltd Şti. Müdür, Erdo Gıda Turizm Seyahat Otelcilik Rest.İşl ve Yat. Ltd. Şti. Müdür, ACF İş Ortaklığı Y.K. Üyesi, Tby Medya Film İletişim Reklam Danışmanlık Hizm Ltd. Şti. Müdür Hayır 63.67 A VE B GRUBU Bağımsız Üye Değil HayırBÜLENT UYGUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ VE CEO Dijital Tv Medya Yayıncılık Tic. A.Ş. Y.K. Başkanı, Ngm Medya A.Ş. Y.K. Üyesi Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırFATİH AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıİSHAK BORA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.02.2019 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876607BIST