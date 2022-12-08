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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.12.2022 20:17
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
CER HOLDİNG A.Ş. 22865000 TRY 51,97
CEVAT OLÇOK 22898750 TRY 52,04




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086067


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YESIL 4,84 96.781.991 % 10,00  
SNICA 38,28 806.396.503 % 10,00  
KOZAL 396,50 2.028.974.538 % 9,99  
KUYAS 21,46 183.036.319 % 9,99  
OZSUB 16,42 42.258.397 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6328 18,6462 % 0,07  
Euro 19,6436 19,6622 % 0,38  
Sterlin 22,7333 22,8473 % 0,20  
Frank 19,8181 19,9375 % 0,40  
Riyal 4,9408 4,9656 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.788 1.789 1,27  
Altın Gr. 1.072 1.072 1,06  
Cumhuriyet 7.185 7.294 40,00  
Tam 7.211 7.264 -3,00  
Yarım 3.492 3.551 -2,00  
Çeyrek 1.751 1.775 -1,00  
Gümüş.Ons 23,04 23,07 0,33  
Gümüş Gr. 13,80 13,83 0,20  
B. Petrol 77,35 77,35 0,18  
Seans Raporu 18:05
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