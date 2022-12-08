***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)CER HOLDİNG A.Ş. 22865000 TRY 51,97CEVAT OLÇOK 22898750 TRY 52,04http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086067BIST