***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.12.2023 16:03
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@ceoevent.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMİNE AKTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 06.12.2023 02122216501 yatirimci.iliskileri@ceoevent.com.tr DÜZEY2 LİSANSI 927387
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Cef Fuarcılık A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Uktaş Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tes.İşl.Tic. A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 17700000 53100 TRY 0,30 İştirak
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223688
BIST