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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.12.2023 16:03
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
yatirimci.iliskileri@ceoevent.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMİNE AKTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 06.12.2023 02122216501 yatirimci.iliskileri@ceoevent.com.tr DÜZEY2 LİSANSI 927387

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Cef Fuarcılık A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 250000 250000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Uktaş Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tes.İşl.Tic. A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 17700000 53100 TRY 0,30 İştirak




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223688


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BIST En Aktif Hisseler16:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATATP 97,90 256.398.087 % 10,00  
IZFAS 11,11 121.290.507 % 10,00  
MRSHL 2.202,00 300.342.983 % 9,99  
ALFAS 104,20 666.974.441 % 9,92  
EKOS 43,70 874.468.763 % 9,47  
daha fazla
16:35 Alış Satış %  
Dolar 28,9334 28,9394 % 0,09  
Euro 31,2512 31,2638 % 0,41  
Sterlin 36,2323 36,4140 % 0,10  
Frank 32,8825 33,0806 % -0,06  
Riyal 7,6905 7,7290 % 0,07  
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16:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,92 23,95 % 0,66  
Platin 901,79 903,11 % 0,66  
Paladyum 968,33 973,82 % 0,66  
Brent Pet. 75,23 75,23 % 0,66  
Altın Ons 2.034,01 2.034,35 % 0,66  
Seans Raporu 16:35
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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