***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriElektronik Posta AdresiE-postayatirimci.iliskileri@ceoevent.com.trYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEMİNE AKTAŞ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ YÖNETİCİSİ 06.12.2023 02122216501 yatirimci.iliskileri@ceoevent.com.tr DÜZEY2 LİSANSI 927387Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiCef Fuarcılık A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 250000 250000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkUktaş Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Tes.İşl.Tic. A.Ş. Gösteri, Kongre, Konferans, Ticari Fuar, vb. etkinliklerin organizasyonu faaliyetleri 17700000 53100 TRY 0,30 İştirakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223688BIST