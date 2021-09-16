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***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

16.09.2021 18:23



***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
15.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,  
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Cevat OLÇOK
 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Fatih OLÇOK
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Bülent UYGUN,
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:  İshak BORA
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına   
Denetim Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN (Başkan)
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA
Riskin Erken Saptanması Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi :  Fatih AYDIN (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi:  İshak BORA
Kurumsal Yönetim Komitesi  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA(Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:Muhsin DANIŞMAN
  
seçilerek komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
 
3)Yönetim Kurulu Başkanı Cevat OLÇOK  ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih OLÇOK'un münferiden  imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Oy birliği ile karar verildi.
                                              
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964158


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