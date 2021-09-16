***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
16.09.2021 18:23
***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,
15.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,
Yönetim Kurulu Başkanlığına: Cevat OLÇOK
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Fatih OLÇOK
Yönetim Kurulu Üyeliğine: Bülent UYGUN,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA
2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasına
Denetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN (Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA
Kurumsal Yönetim Komitesi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA(Başkan)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN
Üye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:Muhsin DANIŞMAN
seçilerek komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,
3)Yönetim Kurulu Başkanı Cevat OLÇOK ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih OLÇOK'un münferiden imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,
Oy birliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964158
BIST