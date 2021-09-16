***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***CEOEM*** CEO EVENT MEDYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 16.09.2021 tarihinde yapmış olduğu toplantısı sonucunda,15.09.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyeliklerine seçilen üyeler görev taksimi yaparak,Yönetim Kurulu Başkanlığına: Cevat OLÇOKYönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına: Fatih OLÇOKYönetim Kurulu Üyeliğine: Bülent UYGUN,Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDINBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu komitelerinin aşağıdaki gibi oluşturulmasınaDenetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORARiskin Erken Saptanması KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDIN (Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORAKurumsal Yönetim KomitesiBağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İshak BORA(Başkan)Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Fatih AYDINÜye/Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:Muhsin DANIŞMANseçilerek komitelerin mevcut çalışma esasları ile faaliyetlerine devam etmelerine,3)Yönetim Kurulu Başkanı Cevat OLÇOK ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih OLÇOK'un münferiden imza yetkilisi olarak şirketi temsil ve ilzam etmelerine,Oy birliği ile karar verildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964158BIST