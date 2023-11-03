***CEOEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı









***CEOEM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Sermaye Piyasası Kurulu Tedbir Kararı )İlgili Şirketler [CEOEM]İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Piyasası Kurulu Tedbir KararıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCeo Event Medya AŞ (CEOEM) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda ulaşılan tespitleri 03.11.2023 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organı, diğer hususların yanı sıra özetle? SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca? aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 06.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar vermiştir.Ad-SoyadMKK Sicil NoBaran CİDAL 26586277Çağlar KACAR 12385025Fikret AYDOĞAN 20682015İsmail TURGUT 12659896Mustafa Can ERSÖZ 44851275Nevim ERSÖZ 47230726Nihan YILDIZ 33457027Selay KIVILCIM 34137752Timuçin ERSÖZ 12620736Karar 2023/68 sayılı SPK Bülteninde yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214167BIST