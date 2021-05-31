***CEOEM* *SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
31.05.2021 18:11
***CEOEM******SMART*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.17 maddesi uyarınca, 01.06.2021 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
CEO EVENT MEDYA XHARZ 01/06/2021
SMARTIKS YAZILIM XHARZ 01/06/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939103
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.414
18:058,4873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0774
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4687
18:0510,3400
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0250
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,3500
En Düşük
10,2900
18:05519,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -4,52
|Açılış
|: 519,73
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
518,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|YAYLA
|3,85
|40.216.761
|% 10,00
|
|PAMEL
|30,82
|5.242.730
|% 9,99
|
|TUCLK
|11,89
|52.453.169
|% 9,99
|
|OYAYO
|8,40
|23.634.358
|% 9,99
|
|SANFM
|15,12
|2.821.178
|% -8,36
|
|RODRG
|14,84
|1.732.757
|% -7,60
|
|ADESE
|1,40
|51.063.521
|% -7,28
|
|DENGE
|4,55
|849.218
|% -6,19
|
|TRILC
|39,68
|172.960.742
|% -6,15
|
|KOZAL
|119,60
|514.196.969
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|PGSUS
|83,15
|337.462.603
|% 2,21
|
|CANTE
|8,66
|238.182.530
|% 0,70
|
|TRILC
|39,68
|172.960.742
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,95
|513.373.951
|% 3,72
|
|IHLGM
|1,10
|125.454.259
|% 10,00
|
|ADESE
|1,40
|51.063.521
|% -7,28
|
|ZRGYO
|1,62
|57.316.653
|% 1,25
|
|PEKGY
|1,20
|38.226.738
|% 0,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4785
|8,4873
|% -0,90
|
|Euro
|10,3300
|10,3400
|% -0,24
|
|Sterlin
|12,0214
|12,0816
|% -0,79
|
|Frank
|9,3996
|9,4563
|% -0,84
|
|Riyal
|2,2554
|2,2667
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|1,65
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,47
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|27,95
|27,98
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,53
|69,53
|0,81
|