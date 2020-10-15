CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon portföyünde borçlanma araçlarına yatırım yapılmış olan Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yönelik Saha uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu "AA+" iken "AAA" seviyesine yükseltilmiş, görünüm ise "stabil" olarak belirlenmiştir. Kısa vadeli ulusal notunda (A1+) değişiklik bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881989BIST