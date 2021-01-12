CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerıGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri996,89 % 0,01211123Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00248447Bağımsız Denetim Ücreti3.083,08 % 0,03745638Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri968,71 % 0,01176887Fon Yönetim Ücreti82.822,07 % 1,0062064Hisse Senedi Komisyonu2.089,1 % 0,0253805Tahvil Bono Komisyonu139,88 % 0,0016994Gecelik Ters Repo Komisyonu423,65 % 0,00514693Vadeli Ters Repo Komisyonu381,55 % 0,00463546Borsa Para Piyasası Komisyonu1.974,46 % 0,02398774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu1.656,39 % 0,0201235Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler8.548,18 % 0,10385195TOPLAM GİDERLER103.288,46 % 1,25485283DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.231.121,39 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901383BIST