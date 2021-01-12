CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri14.748,42 % 0,01206222Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00016725Bağımsız Denetim Ücreti43.097,6 % 0,03524804Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri37.429,67 % 0,03061244Fon Yönetim Ücreti2.147.233,45 % 1,75614828Hisse Senedi Komisyonu40.707,74 % 0,03329346Tahvil Bono Komisyonu973,12 % 0,00079588Gecelik Ters Repo Komisyonu7.919,08 % 0,00647674Vadeli Ters Repo Komisyonu6.404,83 % 0,00523829Borsa Para Piyasası Komisyonu2.950,76 % 0,00241332Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu25.645,35 % 0,02097445Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler32.948,63 % 0,02694755TOPLAM GİDERLER2.360.263,15 % 1,93037794DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ122.269.484,32 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901389BIST