CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
12.01.2021 02:08
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2020 Yılı Fon Gider BilgilerI
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
10.394,15 % 0,01237633
Tescil ve İlan Giderleri
0 % 0
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
204,5 % 0,0002435
Bağımsız Denetim Ücreti
24.136,84 % 0,02873977
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
8.917,52 % 0,0106181
Fon Yönetim Ücreti
1.472.384,11 % 1,75316991
Hisse Senedi Komisyonu
672.199,4 % 0,80038881
Tahvil Bono Komisyonu
10,55 % 0,00001256
Gecelik Ters Repo Komisyonu
5.562,04 % 0,00662273
Vadeli Ters Repo Komisyonu
4.372,31 % 0,00520612
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.274,28 % 0,00389869
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
86.177,8 % 0,10261203
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
17.760,82 % 0,02114783
TOPLAM GİDERLER
2.305.394,32 % 2,74503639
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
83.984.107,73 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901390
BIST
18:051.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,42
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.557
En Düşük
1.522
18:057,4827
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,4858
En Düşük
7,4663
18:059,1014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1032
En Düşük
9,0783
18:05444,38
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 6,26
|Açılış
|: 444,22
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
446,01
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FROTO
|148,50
|306.138.797
|% 10,00
|
|TURGG
|146,30
|107.659.347
|% 10,00
|
|YBTAS
|16.841,10
|648.721
|% 10,00
|
|TKURU
|247,50
|1.006.068
|% 10,00
|
|YAPRK
|88,55
|18.213.738
|% 10,00
|
|EPLAS
|33,12
|2.613.820
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,24
|1.388.929
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|1.411.119
|% -10,00
|
|MZHLD
|33,76
|1.707.560
|% -9,97
|
|SNKRN
|25,48
|1.231.983
|% -9,96
|
|KOZAL
|120,10
|3.596.926.099
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|GARAN
|10,50
|1.629.646.693
|% -2,42
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|TCELL
|16,78
|1.211.077.012
|% -0,42
|
|EKGYO
|2,51
|2.060.057.266
|% -1,18
|
|SKBNK
|1,63
|1.271.094.327
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,36
|341.022.284
|% -2,86
|
|OZGYO
|2,68
|631.128.822
|% 5,51
|
|TSKB
|1,81
|375.915.752
|% -1,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4728
|7,4827
|% -0,02
|
|Euro
|9,0939
|9,1014
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0908
|10,1414
|% 1,20
|
|Frank
|8,3775
|8,4280
|% 0,99
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|1,95
|
|Altın Gr.
|444
|444
|6,10
|
|Cumhuriyet
|2.944
|2.989
|-24,00
|
|Tam
|2.930
|3.004
|-19,35
|
|Yarım
|1.416
|1.453
|-9,36
|
|Çeyrek
|710
|727
|-4,68
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,03
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,00
|