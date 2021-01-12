CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri10.394,15 % 0,01237633Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,0002435Bağımsız Denetim Ücreti24.136,84 % 0,02873977Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri8.917,52 % 0,0106181Fon Yönetim Ücreti1.472.384,11 % 1,75316991Hisse Senedi Komisyonu672.199,4 % 0,80038881Tahvil Bono Komisyonu10,55 % 0,00001256Gecelik Ters Repo Komisyonu5.562,04 % 0,00662273Vadeli Ters Repo Komisyonu4.372,31 % 0,00520612Borsa Para Piyasası Komisyonu3.274,28 % 0,00389869Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu86.177,8 % 0,10261203Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.760,82 % 0,02114783TOPLAM GİDERLER2.305.394,32 % 2,74503639DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ83.984.107,73 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901390BIST