CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.993,13 % 0,01260943Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri204,5 % 0,00086152Bağımsız Denetim Ücreti1.276,04 % 0,00537569Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.809,22 % 0,01183466Fon Yönetim Ücreti202.187,32 % 0,85177287Hisse Senedi Komisyonu6.100,82 % 0,02570148Tahvil Bono Komisyonu302,71 % 0,00127525Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.883,42 % 0,05427515TOPLAM GİDERLER228.757,16 % 0,96370605DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ23.737.234,04 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901394BIST