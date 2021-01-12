CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri113,93 % 0,01214009Bağımsız Denetim Ücreti167,44 % 0,01784198Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri269,93 % 0,02876306Fon Yönetim Ücreti7.993,47 % 0,85176389Hisse Senedi Komisyonu1.068,17 % 0,11382149Tahvil Bono Komisyonu14,54 % 0,00154935Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.455,39 % 0,47475506TOPLAM GİDERLER14.082,87 % 1,5006349DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ938.460,78 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901400BIST