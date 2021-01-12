CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri5.271,83 % 0,01601199Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,87 % 0,00090775Bağımsız Denetim Ücreti2.411,29 % 0,00732375Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri23.423,89 % 0,07114476Fon Yönetim Ücreti390.225,77 % 1,1852224Hisse Senedi Komisyonu666,93 % 0,00202565Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.325,78 % 0,00402676Vadeli Ters Repo Komisyonu1.099,01 % 0,00333799Borsa Para Piyasası Komisyonu1.420,59 % 0,00431472Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.598,03 % 0,06256185TOPLAM GİDERLER446.741,99 % 1,35687762DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ37.212.804,87 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901402BIST