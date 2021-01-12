CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 Yılı Fon Gider BilgilerIGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.056,32 % 0,01460496Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri298,87 % 0,00413226Bağımsız Denetim Ücreti2.411,29 % 0,03333914Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri36.081,53 % 0,49887289Fon Yönetim Ücreti133.017,98 % 1,83914218Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu261,65 % 0,00361764Vadeli Ters Repo Komisyonu213,53 % 0,00295232Borsa Para Piyasası Komisyonu1.441,26 % 0,01992725Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar396 % 0,0054752Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler71.478,5 % 0,98828086TOPLAM GİDERLER246.656,93 % 3,4103447DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.232.609,95 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901404BIST