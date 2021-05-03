CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 12:48
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7 93
2017 20 80
2016 20 80
2015 20 80
2014 20 80
2013 20 80
2012 20 80
2011 20 80
2010 20 80
2009 20 80
2008 20 80
2019 5 95
2020 5 95
2021 5 95
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934069
BIST
14:041.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 9,82
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:048,2942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0192
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:0410,0116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:04474,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,82
|Açılış
|: 474,46
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:04
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.053.522
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.819.535
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.677.410
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|32.695.039
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.179.911
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.953.772
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|KOZAL
|112,80
|370.575.926
|% -0,18
|
|EREGL
|18,90
|367.612.733
|% -0,74
|
|SISE
|7,69
|358.306.398
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,11
|194.521.487
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|123.597.617
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,91
|278.753.497
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,34
|391.241.992
|% 2,51
|
|THYAO
|12,65
|647.162.652
|% 3,43
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2908
|8,2942
|% 0,23
|
|Euro
|9,9998
|10,0116
|% 0,41
|
|Sterlin
|11,4713
|11,5289
|% 0,62
|
|Frank
|9,0559
|9,1105
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2054
|2,2165
|% 0,25
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|11,30
|
|Altın Gr.
|475
|475
|4,71
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,00
|0,10
|
|B. Petrol
|66,56
|66,56
|-0,20
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:20TLMAN
Yüzde 6.99 oranında artışla 30.60 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 911 adet işlem
-
14:19BJKAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 829, 094 adet işlem
-
14:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 65 artarak (% 0.63 ) 1, 213
-
14:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGHL, BJKAS, DYOBY, MEPET, INTEM, CANTE, TIRE, TACTR, MERIT, EMNIS
-
14:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, UMPAS, KRTEK, VAKFN, BAYRK