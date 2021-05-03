CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:24
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934089
BIST
13:541.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,09
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:548,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:5410,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:54474,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,85
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:54
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,55
|2.046.958
|% 9,99
|
|INTEM
|48,68
|9.819.340
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.661.909
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.299.290
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.608.472
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.111.392
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.950.873
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,66
|644.111.842
|% 3,52
|
|KRDMD
|7,34
|389.777.262
|% 2,51
|
|KOZAL
|113,00
|361.872.819
|% 0,00
|
|SISE
|7,69
|357.071.516
|% 2,40
|
|EREGL
|18,95
|349.788.909
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,11
|193.240.279
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,83
|111.798.382
|% 0,55
|
|AKBNK
|4,89
|265.894.470
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,34
|389.777.262
|% 2,51
|
|THYAO
|12,66
|644.111.842
|% 3,52
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2865
|8,2907
|% 0,19
|
|Euro
|9,9946
|10,0046
|% 0,34
|
|Sterlin
|11,4681
|11,5256
|% 0,59
|
|Frank
|9,0511
|9,1056
|% 0,27
|
|Riyal
|2,2042
|2,2153
|% 0,20
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,08
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,08
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,14
|