CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:16
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934082
BIST
13:541.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,09
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
13:548,2907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0157
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2666
13:5410,0046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0340
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
13:54474,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,85
|Açılış
|: 474,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler13:52
|MRSHL
|271,70
|1.735.620
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.819.340
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.046.832
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.660.604
|% 9,98
|
|DYOBY
|13,01
|8.297.716
|% 9,97
|
|KRTEK
|10,53
|32.537.900
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.090.476
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.923.532
|% -9,95
|
|SNKRN
|27,96
|1.428.987
|% -9,92
|
|ADESE
|1,82
|12.345.145
|% -9,90
|
|THYAO
|12,68
|640.321.372
|% 3,68
|
|KRDMD
|7,33
|379.598.359
|% 2,37
|
|KOZAL
|113,10
|356.717.445
|% 0,09
|
|SISE
|7,69
|356.484.295
|% 2,40
|
|EREGL
|18,94
|347.259.926
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,12
|182.891.085
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|111.339.420
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,89
|265.613.655
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,33
|379.598.359
|% 2,37
|
|THYAO
|12,68
|640.321.372
|% 3,68
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2852
|8,2905
|% 0,19
|
|Euro
|9,9824
|10,0120
|% 0,42
|
|Sterlin
|11,4504
|11,5078
|% 0,44
|
|Frank
|9,0414
|9,0958
|% 0,17
|
|Riyal
|2,2014
|2,2124
|% 0,07
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|10,08
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,66
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,08
|
|B. Petrol
|66,62
|66,62
|-0,14
|