CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.05.2021 13:31
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 8,5 91,5
2017 10 90
2019 10 90
2020 10 90
2021 10 90
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934097
BIST
14:201.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 10,09
|Açılış
|: 1.400
|
|Önceki Kapanış
|: 1.398
|
1.410
En Düşük
1.400
14:208,2905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0155
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3351
En Düşük
8,2660
14:2010,0138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0432
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0355
En Düşük
9,9392
14:20474,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,45
|Açılış
|: 474,20
|
|Önceki Kapanış
|: 470,75
|
476,24
En Düşük
470,13
BIST En Aktif Hisseler14:20
|MRSHL
|271,70
|1.736.163
|% 10,00
|
|INTEM
|48,68
|9.828.005
|% 9,99
|
|DAGHL
|12,55
|2.072.711
|% 9,99
|
|MERIT
|278,60
|1.967.324
|% 9,99
|
|BJKAS
|9,26
|7.753.204
|% 9,98
|
|KRTEK
|10,53
|33.614.824
|% -10,00
|
|ORMA
|33,30
|325.640
|% -10,00
|
|VAKFN
|23,66
|88.326.390
|% -9,97
|
|BAYRK
|12,13
|17.981.162
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,56
|87.042
|% -9,83
|
|THYAO
|12,65
|658.797.082
|% 3,43
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|KOZAL
|112,90
|382.686.681
|% -0,09
|
|EREGL
|18,91
|375.685.987
|% -0,68
|
|SISE
|7,71
|370.573.840
|% 2,66
|
|YKBNK
|2,12
|195.550.127
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,84
|133.039.178
|% 1,10
|
|AKBNK
|4,89
|299.111.683
|% 0,20
|
|KRDMD
|7,35
|428.333.115
|% 2,65
|
|DOHOL
|2,95
|163.129.644
|% 0,00
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2879
|8,2905
|% 0,19
|
|Euro
|10,0013
|10,0138
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,4713
|11,5289
|% 0,62
|
|Frank
|9,0379
|9,0924
|% 0,13
|
|Riyal
|2,2046
|2,2156
|% 0,21
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.780
|10,58
|
|Altın Gr.
|474
|474
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,19
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,97
|0,06
|
|B. Petrol
|66,75
|66,75
|-0,01
|
Seans Raporu
14:20
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14:34INDES
Yüzde 4.18 oranında artışla 7.47 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 001, 879 adet işlem
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14:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 92 artarak (% 0.66 ) 1, 214
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14:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TIRE, MEPET, IHYAY, DAGHL, PRKME, INTEM, EMNIS, CANTE, DYOBY, TACTR
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14:33
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ORMA, VAKFN, KRTEK, BAYRK
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