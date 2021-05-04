CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
04.05.2021 11:24
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 145,501.65 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 04.05.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934337
BIST
14:141.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,84
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
14:148,3366
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0892
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
14:1410,0180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0626
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
14:14477,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,13
|Açılış
|: 477,75
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler14:12
|KARTN
|61,60
|56.819.641
|% 10,00
|
|DITAS
|15,29
|2.109.164
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.109.525
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|15.242.803
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|4.265.749
|% 9,98
|
|CASA
|144,20
|348.537
|% -9,99
|
|VAKFN
|21,30
|11.403.189
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|1.158.997
|% -9,95
|
|CMENT
|35,52
|161.581
|% -7,50
|
|PRKME
|5,73
|47.059.259
|% -7,43
|
|EREGL
|19,67
|1.201.552.209
|% 3,74
|
|THYAO
|12,69
|737.031.010
|% -1,78
|
|PETKM
|6,88
|538.438.049
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,64
|470.977.944
|% 3,38
|
|KOZAL
|116,90
|467.501.912
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,10
|181.858.124
|% -0,94
|
|PETKM
|6,88
|538.438.049
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,14
|83.545.211
|% 1,79
|
|KRDMD
|7,64
|470.977.944
|% 3,38
|
|EREGL
|19,67
|1.201.552.209
|% 3,74
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3335
|8,3375
|% 1,09
|
|Euro
|10,0142
|10,0199
|% 0,65
|
|Sterlin
|11,5244
|11,5822
|% 0,74
|
|Frank
|9,0696
|9,1242
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2144
|2,2255
|% 0,97
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-9,34
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|0,03
|
|B. Petrol
|68,94
|68,94
|1,38
|