CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2,509,550.47 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 04.05.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934338BIST