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CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama

04.05.2021 11:25



CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Açıklamalar

Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.' nin sisteminden kaynaklı gecikme nedeni ile Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu'nun Takasbank nezdindeki serbest hesabına çözülmesi gereken 2,509,550.47 TL tutar çözülememiştir. Bu sebeple fon kurucusundan ilgili tutarın kredi olarak alınıp nakit ihtiyacının karşılanmasına herhangi bir faiz ödenmemesine ve ilgili tutarın 04.05.2021 tarihinde kurucu hesabına geri alınmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934338


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