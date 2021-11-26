CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarCigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF nin İzahname/Tanıtım Formu'nda karşılaştırma ölçütünde değişiklik yapılmıştır.SPK izin yazısı ve katılımcılara duyuru metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979740BIST