CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
26.11.2021 11:20
CIGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart EYF nin İzahname/Tanıtım Formu'nda karşılaştırma ölçütünde değişiklik yapılmıştır.
SPK izin yazısı ve katılımcılara duyuru metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979740
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|699
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|4.620
|10,00
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|4.529
|4.648
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|2.248
|0,45
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|1.124
|0,23
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