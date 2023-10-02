***CIMSA* *AKCNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.10.2023 14:30
***CIMSA******AKCNS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [AKCNS, CIMSA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.10.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince 02/10/2023 tarihinde saat 09:14'te Kuruluşumuz tarafından yapılan açıklamaya ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198592
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
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|Açılış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
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|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
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|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
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|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
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|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
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|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
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|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
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|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
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|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
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|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
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|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,4540
|27,4646
|% 0,30
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|Euro
|28,8532
|28,8719
|% -0,47
|
|Sterlin
|33,2081
|33,3747
|% -0,27
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|Frank
|29,7956
|29,9751
|% 0,00
|
|Riyal
|7,2994
|7,3360
|% 0,28
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-10,05
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.807
|10.939
|-149,00
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|Yarım
|5.420
|5.492
|-75,00
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|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
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