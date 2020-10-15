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***CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

15.10.2020 18:37
GÜNCEL HABERLER



***CIMSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA.E) payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde  belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcı hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 16/10/2020 tarihinden itibaren 6 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
 
    Yatırımcı Adı ve  Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    ZARİFE DALGIN
    41398975

 
        
Tedbirin uygulanacağı son tarih 15/04/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882029


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KENT 330,00 3.051.220 % 10,00  
AVOD 9,90 104.124.423 % 10,00  
PENGD 6,71 154.192.892 % 10,00  
RAYSG 18,26 7.947.374 % 10,00  
CEOEM 8,14 94.150.571 % 10,00  
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Riyal 2,1077 2,1183 % 0,25  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.904 1.905 2,57  
Altın Gr. 486 486 2,27  
Cumhuriyet 3.204 3.252 -12,00  
Tam 3.186 3.265 -16,34  
Yarım 1.540 1.579 -7,91  
Çeyrek 772 790 -3,95  
Gümüş.Ons 24,12 24,16 -0,13  
Gümüş Gr. 6,17 6,18 -0,00  
B. Petrol 42,95 42,95 -0,37  
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