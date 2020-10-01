***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 12:04
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877739
BIST
13:241.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,92
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:247,7366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0153
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7469
En Düşük
7,6335
13:249,0956
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0394
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1033
En Düşük
8,9695
13:24472,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,52
|Açılış
|: 472,54
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,73
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:22
|MERKO
|13,20
|113.883.307
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.993.288
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.896.683
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|130.259.260
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.707.370
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.486.866.533
|% -1,91
|
|ASELS
|19,50
|823.847.481
|% 0,93
|
|GARAN
|7,11
|769.869.613
|% 0,14
|
|AVOD
|7,23
|477.495.075
|% 5,70
|
|TURSG
|5,93
|451.310.465
|% 4,40
|
|SISE
|7,18
|1.486.866.533
|% -1,91
|
|GARAN
|7,11
|769.869.613
|% 0,14
|
|PENGD
|4,82
|425.331.505
|% 1,26
|
|KRDMD
|3,38
|293.174.508
|% -0,29
|
|TURSG
|5,93
|451.310.465
|% 4,40
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7362
|7,7431
|% 0,28
|
|Euro
|9,0830
|9,0943
|% 0,42
|
|Sterlin
|9,9185
|9,9682
|% -0,08
|
|Frank
|8,4092
|8,4599
|% 0,94
|
|Riyal
|2,0587
|2,0690
|% 0,55
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|472
|472
|5,14
|
|Cumhuriyet
|3.127
|3.174
|4,00
|
|Tam
|3.113
|3.191
|6,08
|
|Yarım
|1.504
|1.544
|2,95
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,47
|