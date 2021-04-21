***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 11:03
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929934
BIST
12:451.347
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,33
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
12:458,1976
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
12:459,8626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0937
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
12:45468,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 4,72
|Açılış
|: 468,54
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
468,81
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler12:45
|BASCM
|11,66
|65.016
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,07
|7.544.216
|% 9,52
|
|FENER
|34,94
|75.689.119
|% 9,19
|
|JANTS
|768,10
|49.273.226
|% 8,26
|
|OZRDN
|7,67
|50.146
|% 7,72
|
|BJKAS
|9,00
|9.757.638
|% -10,00
|
|BNTAS
|4,99
|36.534.282
|% -9,93
|
|ANELE
|4,46
|86.267.618
|% -9,90
|
|GOLTS
|43,20
|7.005.028
|% -9,81
|
|YAYLA
|2,86
|9.987.740
|% -9,78
|
|PETKM
|6,42
|689.845.937
|% -2,28
|
|GARAN
|6,97
|491.793.800
|% -1,69
|
|EREGL
|18,17
|476.139.938
|% -0,33
|
|KRDMD
|7,15
|338.692.943
|% -0,69
|
|THYAO
|11,11
|244.106.632
|% -0,45
|
|YKBNK
|2,07
|226.245.416
|% -2,36
|
|PETKM
|6,42
|689.845.937
|% -2,28
|
|ODAS
|2,48
|187.304.206
|% -8,82
|
|GARAN
|6,97
|491.793.800
|% -1,69
|
|EKGYO
|1,82
|119.229.234
|% -1,09
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1976
|% 1,12
|
|Euro
|9,8546
|9,8626
|% 0,96
|
|Sterlin
|11,3502
|11,4071
|% 0,71
|
|Frank
|8,8754
|8,9289
|% 0,61
|
|Riyal
|2,1739
|2,1848
|% 0,84
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-0,39
|
|Altın Gr.
|467
|467
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.082
|3.129
|21,00
|
|Tam
|3.073
|3.152
|30,63
|
|Yarım
|1.485
|1.525
|14,82
|
|Çeyrek
|745
|763
|7,88
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,81
|6,82
|0,08
|
|B. Petrol
|65,87
|65,87
|-0,70
|