***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.12.2021 10:05
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984952
BIST
11:111.805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.805
11:1111,5536
En Yüksek
|Değişim
|: -5,22%
|| -0,6363
|Açılış
|: 11,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:1113,1235
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -0,7166
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:11661,45
En Yüksek
|Değişim
|: -6,55%
|| -46,35
|Açılış
|: 661,45
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:11
|PENTA
|359,70
|16.668.001
|% 10,00
|
|POLTK
|619,60
|10.377.443
|% 9,99
|
|TETMT
|379,20
|7.774.846
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|TRILC
|14,59
|243.372.196
|% 9,21
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.102.973
|% -9,93
|
|DOCO
|1.028,80
|39.649.630
|% -9,86
|
|DZGYO
|2,41
|16.398.878
|% -7,31
|
|PKENT
|7.002,00
|2.538.148
|% -6,64
|
|GARAN
|11,95
|1.248.132.756
|% 0,59
|
|SISE
|13,08
|716.524.351
|% -1,51
|
|EREGL
|25,80
|620.398.092
|% 1,42
|
|KRDMD
|9,16
|602.319.649
|% -1,51
|
|TUPRS
|144,80
|486.622.071
|% -3,27
|
|GARAN
|11,95
|1.248.132.756
|% 0,59
|
|YKBNK
|3,57
|351.644.787
|% 2,59
|
|KRDMD
|9,16
|602.319.649
|% -1,51
|
|DOHOL
|2,81
|159.018.544
|% 1,08
|
|SISE
|13,08
|716.524.351
|% -1,51
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5253
|11,5536
|% -5,22
|
|Euro
|13,0484
|13,1235
|% -5,18
|
|Sterlin
|15,1085
|15,1843
|% -7,05
|
|Frank
|12,2731
|12,3471
|% -7,15
|
|Riyal
|3,0116
|3,0267
|% -7,04
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,70
|
|Altın Gr.
|678
|678
|-29,48
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,57
|8,59
|-0,37
|
|B. Petrol
|75,27
|75,27
|-0,01
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:26XU100
Endeks 1, 812 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 8, 976.00 milyon TL de
-
11:26HEDEF
Yüzde 6.91 oranında artışla 6.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 395, 919 adet işlem
-
11:24RAYSG
Yüzde 7.58 oranında artışla 13.20 lira fiyatla işlem gören hissede 83, 945 adet işlem
-
11:23TTKOM
Yüzde 4.63 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 706, 247 adet işlem
-
11:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 95 artarak (% 1.49 ) 1, 627