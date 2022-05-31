***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2022 10:05
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033503
BIST
10:002.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 14,36
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.542
En Düşük
2.539
10:0016,4000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0198
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,4206
En Düşük
16,3367
10:0017,6371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0286
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,7259
En Düşük
17,5800
10:00977,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 977,39
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,01
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler09:55
|ATATP
|66,00
|10.349.236
|% 6,11
|
|OZRDN
|11,16
|63.422
|% 4,49
|
|SANEL
|5,75
|6.061.995
|% 3,42
|
|CASA
|130,00
|979.940
|% 3,26
|
|DIRIT
|3,00
|50.787
|% 3,09
|
|DAGHL
|24,54
|290.063
|% -4,96
|
|AKFGY
|2,39
|1.792.142
|% -3,24
|
|PAMEL
|100,10
|300
|% -1,48
|
|ADESE
|0,75
|46.454
|% -1,32
|
|ETILR
|7,10
|17.416
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|TKFEN
|19,50
|274.032.728
|% 0,00
|
|ENJSA
|14,42
|139.511.123
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,01
|116.460.944
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,01
|116.460.944
|% 0,00
|
|FRIGO
|3,40
|52.688.223
|% 0,00
|
|TKFEN
|19,50
|274.032.728
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3965
|16,4033
|% 0,14
|
|Euro
|17,6226
|17,6446
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,5781
|20,6813
|% -0,41
|
|Frank
|16,9927
|17,0950
|% -0,27
|
|Riyal
|4,3553
|4,3772
|% 0,05
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.856
|0,46
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,92
|21,94
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,37
|