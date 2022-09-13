***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 10:09
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062519
BIST
11:163.703
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 53,83
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.645
11:1618,2483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0332
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2483
En Düşük
18,2119
11:1618,5048
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0561
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5259
En Düşük
18,4317
11:161.011,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,44
|Açılış
|: 1.011,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ROYAL
|6,93
|339.799
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|84.170.652
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|1.858.315
|% 9,99
|
|VKFYO
|7,38
|17.584.277
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|185.000
|% 9,99
|
|ASUZU
|264,90
|37.641.230
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|2.811.836
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,46
|85.191.693
|% -7,98
|
|TSPOR
|4,82
|62.088.006
|% -5,49
|
|BRMEN
|3,13
|98.695
|% -4,86
|
|THYAO
|78,05
|3.926.992.069
|% 4,14
|
|AKBNK
|18,49
|3.206.509.772
|% 5,60
|
|ISCTR
|12,49
|2.890.366.529
|% -0,48
|
|ASELS
|33,42
|2.348.806.689
|% 3,66
|
|YKBNK
|10,11
|2.348.069.995
|% 4,33
|
|EKGYO
|5,44
|1.686.573.039
|% 1,68
|
|YKBNK
|10,11
|2.348.069.995
|% 4,33
|
|ISCTR
|12,49
|2.890.366.529
|% -0,48
|
|AKBNK
|18,49
|3.206.509.772
|% 5,60
|
|ADESE
|1,24
|131.159.360
|% 7,83
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2410
|18,2483
|% 0,18
|
|Euro
|18,4975
|18,5048
|% 0,30
|
|Sterlin
|21,3174
|21,4243
|% 0,40
|
|Frank
|19,1089
|19,2240
|% 0,39
|
|Riyal
|4,8387
|4,8630
|% 0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,85
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|0,21
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.796
|6.854
|-2,00
|
|Yarım
|3.311
|3.350
|0,00
|
|Çeyrek
|1.661
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,78
|19,80
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,02
|
|B. Petrol
|94,95
|94,95
|0,95
|