***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.09.2022 16:23
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062736
BIST
17:063.582
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -67,38
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.533
17:0618,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0423
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
17:0618,4100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0900
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6500
En Düşük
18,3600
17:06999,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,94
|Açılış
|: 1.000,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
995,99
BIST En Aktif Hisseler17:06
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|157.602.087
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,75
|96.111.965
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|78.693.952
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|3.100.200
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|349.088.323
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|BJKAS
|6,32
|183.468.494
|% -9,97
|
|ZRGYO
|4,80
|160.860.086
|% -9,94
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|THYAO
|74,45
|9.832.438.424
|% -0,67
|
|EREGL
|32,34
|7.671.568.878
|% -3,17
|
|YKBNK
|9,27
|12.173.461.770
|% -4,33
|
|EKGYO
|4,82
|5.841.184.399
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,68
|10.443.392.946
|% -6,93
|
|AKBNK
|18,01
|13.093.338.650
|% 2,86
|
|KRDMD
|15,60
|6.491.375.339
|% 1,89
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2445
|18,2574
|% 0,23
|
|Euro
|18,4000
|18,4100
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,0181
|21,1235
|% -1,01
|
|Frank
|18,9183
|19,0323
|% -0,61
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-18,93
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-8,64
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.835
|-37,00
|
|Tam
|6.765
|6.832
|-24,00
|
|Yarım
|3.296
|3.340
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,63
|19,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|0,03
|
Seans Raporu
17:06
daha fazla
-
17:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -76, 51 kaybederek (% -1.90 ) 3, 949
-
17:20XU100
Endeks 3, 587 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 7 altında . İşlem hacmi 126, 909.00 milyon TL de
-
17:20MZHLD
Yüzde -5.35 oranında düşüşle 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 247, 944 adet işlem
-
17:19BJKAS
Yüzde -9.97 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 487, 415 adet işlem
-
17:18NTGAZ
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 19.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 046, 188 adet işlem