***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 15:32
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076246
BIST
15:214.090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 34,85
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.099
En Düşük
4.040
15:2118,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0341
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6850
|
18,6407
En Düşük
18,5393
15:2118,4477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0885
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4900
|
18,4684
En Düşük
18,2949
15:21991,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,51
|Açılış
|: 991,73
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
993,07
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler15:21
|NTGAZ
|35,88
|183.965.409
|% 9,99
|
|MNDTR
|25,12
|221.029.250
|% 9,98
|
|VAKKO
|37,26
|13.889.932
|% 9,98
|
|AFYON
|6,98
|142.783.839
|% 9,92
|
|ERCB
|85,05
|89.484.334
|% 9,74
|
|LIDER
|44,50
|46.431.379
|% -7,79
|
|ERBOS
|160,30
|228.170.335
|% -7,34
|
|KUVVA
|37,28
|1.018.436
|% -6,57
|
|PAMEL
|140,70
|47.108.885
|% -5,89
|
|YAPRK
|49,38
|33.720.268
|% -5,76
|
|ASELS
|34,52
|4.250.473.001
|% 3,54
|
|THYAO
|101,40
|3.899.357.192
|% -0,98
|
|SASA
|126,90
|2.555.797.014
|% -3,50
|
|ODAS
|8,42
|1.669.920.286
|% 7,40
|
|TUPRS
|395,60
|1.639.017.768
|% 1,44
|
|EKGYO
|4,56
|1.242.866.430
|% 1,11
|
|ODAS
|8,42
|1.669.920.286
|% 7,40
|
|TSKB
|3,13
|558.178.186
|% 5,39
|
|SKBNK
|2,03
|347.072.892
|% 1,50
|
|IHLGM
|1,02
|129.472.121
|% 3,03
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6180
|18,6202
|% 0,18
|
|Euro
|18,4387
|18,4477
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,3334
|21,4404
|% 0,22
|
|Frank
|18,6110
|18,7231
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9400
|4,9648
|% 0,14
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.657
|1.657
|8,94
|
|Altın Gr.
|991
|992
|6,37
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.737
|48,00
|
|Tam
|6.673
|6.724
|29,00
|
|Yarım
|3.252
|3.287
|14,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.643
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,81
|19,85
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,12
|
|B. Petrol
|94,86
|94,86
|0,21
|