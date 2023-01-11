***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:40
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099967
BIST
12:014.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -47,03
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.889
12:0118,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0105
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9180
|
18,8841
En Düşük
18,6923
12:0120,1693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 20,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3000
|
20,3201
En Düşük
20,0482
12:011.137,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.137,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler12:01
|SDTTR
|56,65
|4.656.290
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|1.168.529
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|890.097
|% 9,95
|
|ULUFA
|7,86
|37.755.971
|% 9,93
|
|KRVGD
|25,50
|90.168.297
|% 8,23
|
|POLTK
|1.737,60
|18.439.205
|% -10,00
|
|VKING
|29,98
|349.447
|% -9,97
|
|KATMR
|2,09
|267.795.735
|% -9,91
|
|GOZDE
|21,22
|232.331.919
|% -9,32
|
|HKTM
|68,45
|277.891.835
|% -8,18
|
|THYAO
|131,40
|3.992.151.859
|% 0,15
|
|EREGL
|38,22
|2.319.791.638
|% 0,95
|
|ASELS
|57,00
|2.279.882.252
|% -1,98
|
|KRDMD
|18,04
|1.657.725.687
|% -0,55
|
|TUPRS
|483,70
|1.613.419.427
|% 1,77
|
|EKGYO
|8,48
|1.216.669.028
|% -0,24
|
|KATMR
|2,09
|267.795.735
|% -9,91
|
|YKBNK
|9,46
|995.629.025
|% -0,73
|
|KRDMD
|18,04
|1.657.725.687
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,69
|230.543.939
|% -1,47
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7821
|18,7843
|% 0,06
|
|Euro
|20,1603
|20,1693
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,7142
|22,8281
|% -0,14
|
|Frank
|20,2721
|20,3943
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9864
|5,0114
|% 0,02
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|6,20
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,04
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.695
|7.755
|20,00
|
|Yarım
|3.738
|3.793
|9,00
|
|Çeyrek
|1.869
|1.897
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,46
|14,49
|0,22
|
|B. Petrol
|80,39
|80,39
|0,29
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16NIBAS
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 16.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 781, 031 adet işlem
-
12:14ERSU
Yüzde -4.81 oranında düşüşle 5.15 lira fiyatla işlem gören hissede 680, 225 adet işlem
-
12:13XU100
Endeks 4, 952 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 71 altında . İşlem hacmi 36, 300.00 milyon TL de
-
12:12BEYAZ
Yüzde -5.47 oranında düşüşle 20.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 203, 954 adet işlem
-
12:11SKTAS
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 260, 784 adet işlem