***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:10
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [CIMSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113805
BIST
18:054.950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
0
En Düşük
0
18:0518,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 19,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
18,9250
En Düşük
18,8253
18:0520,2188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0606
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,2803
En Düşük
20,1197
18:051.112,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.112,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,10
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|8,62
|11.701.279
|% 0,00
|
|AGYO
|4,59
|5.205.020
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,20
|1.593.040
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 0,00
|
|AKSEN
|34,34
|71.373.598
|% 0,00
|
|AFYON
|8,62
|11.701.279
|% 0,00
|
|AGYO
|4,59
|5.205.020
|% 0,00
|
|AKMGY
|67,20
|1.593.040
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 0,00
|
|AKSEN
|34,34
|71.373.598
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.841.682.082
|% 0,00
|
|ASELS
|58,20
|2.691.255.078
|% 0,00
|
|KOZAL
|543,60
|1.826.354.949
|% 0,00
|
|MACKO
|65,90
|1.489.175.222
|% 0,00
|
|PGSUS
|504,50
|1.349.859.523
|% 0,00
|
|ALBRK
|3,47
|574.990.037
|% 0,00
|
|AKGRT
|2,96
|434.333.957
|% 0,00
|
|BSOKE
|5,74
|659.025.855
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,94
|780.477.717
|% 0,00
|
|GSRAY
|8,63
|727.534.008
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8525
|18,8572
|% 0,05
|
|Euro
|20,2044
|20,2188
|% 0,30
|
|Sterlin
|22,6281
|22,7416
|% 0,09
|
|Frank
|20,3476
|20,4702
|% 0,15
|
|Riyal
|5,0086
|5,0337
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|0,15
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.562
|7.633
|-2,00
|
|Yarım
|3.694
|3.735
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.847
|1.868
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,64
|21,67
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,11
|13,13
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,53
|