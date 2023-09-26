***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.09.2023 14:32
***CIMSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
CIMSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197314
BIST
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16:468.329
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 24,60
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:4627,2695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0637
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:4628,9198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0771
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:461.671,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -4,70
|Açılış
|: 1.671,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:46
|MAKIM
|58,30
|91.438.573
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|145.736.644
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.233.387
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|125.566.690
|% -9,94
|
|THYAO
|231,40
|9.356.202.128
|% -0,47
|
|SASA
|50,45
|9.263.745.406
|% 9,91
|
|TUPRS
|169,80
|9.209.263.994
|% 2,29
|
|ISCTR
|25,70
|5.587.761.534
|% 2,15
|
|HEKTS
|25,84
|4.771.742.913
|% 8,30
|
|ZOREN
|5,54
|3.682.223.176
|% 9,27
|
|KATMR
|2,37
|764.324.839
|% -4,44
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,04
|1.135.409.302
|% 0,25
|
|ODAS
|12,86
|3.075.580.477
|% 6,37
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2637
|27,2695
|% 0,23
|
|Euro
|28,9083
|28,9198
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1334
|33,2995
|% 0,02
|
|Frank
|29,7410
|29,9201
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2471
|7,2834
|% 0,20
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-10,24
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.604
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-0,19
|
Seans Raporu
16:46
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17:02CANTE
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