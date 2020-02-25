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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

25.02.2020 22:22
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***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

   Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Şubat 2020 tarihinde yaptığı toplantıda
Denetimden Sorumlu Komitenin 25 Şubat 2020 tarihli raporu doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında önerilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821583


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BURCE 7,07 3.795.498 % 14,96  
OYAYO 2,56 36.190.061 % 14,80  
ALCAR 63,45 28.338.165 % 14,74  
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Frank 6,2704 6,3082 % 0,77  
Riyal 1,6326 1,6408 % 0,46  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.637 1.637 6,79  
Altın Gr. 325 325 -0,85  
Cumhuriyet 2.161 2.194 -41,00  
Tam 2.143 2.197 -56,36  
Yarım 1.036 1.063 -27,27  
Çeyrek 520 531 -13,63  
Gümüş.Ons 18,02 18,06 0,14  
Gümüş Gr. 3,56 3,57 0,02  
B. Petrol 54,30 54,30 -0,05  
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