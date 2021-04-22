***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2021 13:17
***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
21.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
21.04.2021-10314
Açıklamalar
23.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930506
BIST
13:011.340
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,88
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.341
En Düşük
1.309
13:018,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0909
|Açılış
|: 8,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
13:019,9710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1044
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
13:01476,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,28
|Açılış
|: 476,16
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler13:01
|FORMT
|1,13
|5.175.273
|% 13,00
|
|UMPAS
|1,76
|129.138
|% 10,00
|
|SUMAS
|59,60
|253.531
|% 9,96
|
|OSMEN
|27,16
|1.258.810
|% 9,96
|
|SEKUR
|22,76
|3.345.059
|% 9,95
|
|CASA
|96,95
|234.639
|% -9,98
|
|ORMA
|26,62
|307.300
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,40
|1.110.827
|% -9,95
|
|SNPAM
|15,53
|170.526
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|51.413.472
|% -9,80
|
|GARAN
|7,04
|917.397.307
|% 1,15
|
|EREGL
|17,98
|429.344.818
|% 0,78
|
|KOZAL
|107,90
|292.030.712
|% 2,66
|
|PETKM
|6,34
|271.359.605
|% -0,63
|
|KRDMD
|6,96
|248.128.701
|% 0,87
|
|GARAN
|7,04
|917.397.307
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,80
|179.478.135
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,08
|183.602.633
|% 0,48
|
|TSKB
|1,22
|73.288.954
|% 0,83
|
|DOHOL
|2,92
|138.127.293
|% -0,34
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2681
|8,2700
|% 1,11
|
|Euro
|9,9670
|9,9710
|% 1,06
|
|Sterlin
|11,4827
|11,5403
|% 1,06
|
|Frank
|9,0074
|9,0617
|% 1,35
|
|Riyal
|2,2019
|2,2129
|% 1,23
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-6,04
|
|Altın Gr.
|477
|477
|4,97
|
|Cumhuriyet
|3.154
|3.201
|46,00
|
|Tam
|3.135
|3.216
|44,11
|
|Yarım
|1.515
|1.556
|21,34
|
|Çeyrek
|760
|778
|10,66
|
|Gümüş.Ons
|26,32
|26,35
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,02
|7,03
|0,04
|
|B. Petrol
|64,82
|64,82
|-0,50
|