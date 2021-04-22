***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi23.03.2021Tescil Tarihi21.04.2021Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su21.04.2021-10314Açıklamalar23.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 21.04.2021 tarih ve 10314 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930506BIST