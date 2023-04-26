***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***CIMSA*** ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.03.2023Tescil Tarihi26.04.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26.04.2023-10819Açıklamalar29.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.04.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 26.04.2023 tarih ve 10819 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141366BIST